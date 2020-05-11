Украинская певица Злата Огневич просто очаровывает своей красотой

Звезда опубликовала два сториза в Инстаграм, где предстала в красивом образе, пишет Politeka.net.

Артистка надела длинное черное платье с глубоким декольте и на тонких бретельках. Бахрома внизу шевелилась при движении и притягивала еще большее внимание к наряду. Казалось, что бретельки, вот-вот соскользнут с шелковых плечей украинской знаменитости.

Наряд подчеркнул идеальные изгибы чарующей красотки. В частности, нельзя не заметить красивую грудь, вероятно, без белья, тонкую талию и пышные бедра.

Певица блистала в черных босоножках на шпильках и выглядела очень игриво: "Как же хороша".

На одном из кадров Злата надела джинсовую куртку, которую игриво спустила с плеча. Артистка пошевелила головой и пышные волосы тут же поднялись от ветра.

Огневич улыбалась, она выглядела свежо и счастливо.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, поклонники не смогли открыто их прокомментировать. Однако, судя по другим постам Златы, она всегда получает массу комплиментов и лайков.

Напомним, Злата Огневич позировала в легком платье в горошек.

Наряд с одной стороны был скромным, но с другой - очень сексуальным. Все дело в том, что пикантности образу Златы прибавило откровенное декольте. Вероятно, певица решила не надевать белье под одежду.

Ранее мы писали, что Злата Огневич позировала раздетой, прикрываясь лишь подушкой, которую она подвязала широким поясом от известного бренда. Образ красотка решила дополнить шляпкой.

«Времени даром не теряю)) Девчонки, присоединяйтесь», - написала певица.

Стоит отметить, что артистка присоединилась к челленджу с подушкой, которые поддержали многие звезды.

Напомним, что игривая Злата Огневич похвасталась идеальным телом в крохотном топе: "Девушка на миллион".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич без лифчика посветила пикантными местами на улице: "Сладкое наказание".

Также Politeka писала, что Злата Огневич опутала свои красивые формы цепями: "Что-то невероятное".