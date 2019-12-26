В украинских Карпатах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак

Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Явирницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.

Пользователи с восторгом отреагировали на "призрака". Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.

Отметим, что брокенский (или горный) призрак – это редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Такая тень может казаться очень большой, иногда она окружена цветными кольцами (так называемая глория). Кроме этого, призрак может двигаться, к тому же совершенно неожиданно, что связано с движением облачного слоя и колебания плотности облаков. Это необычное явление можно увидеть в разных горных уголках мира.

Отметим, погода в Украине 26 декабря резко испортиться из-за того, что страну накроет мощнейший циклон.

Так, по всей стране будет небольшой дождь. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье будет идти мокрый снег. Также возможен туман.

На западной Украине ожидается 1-5 тепла днем. Ночью столбик термометра покажет от -1 до +3 по Цельсию.

Холоднее всего будет на востоке. Дневные 2-5 тепла превратятся в -1+5 градуса ночью.

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь и дневные 3-6 тепла. Ночью воздух остынет до 2-5 по Цельсию.

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