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Возвращение Украины в ПАСЕ: принято судьбоносное решение, стратегия изменилась

Украина решила вернуться в ПАСЕ после скандала с Россией.

В понедельник, 13 января, комитет Верховной Рады по международным делам утвердил постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Глава украинской делегации в Ассамблее, нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько отметила, что члены комитета сошлись на том, что Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о возвращении Украины в ПАСЕ.

Она считает, что украинская делегация должна участвовать в сессиях ПАСЕ в Страсбурге, «чтобы бороться за Украину и европейские ценности». Кроме того, депутат подчеркнула, что у нового состава делегации разработана новая стратегия действий на зимней сессии ПАСЕ.

«Свариться в кипятке»: люди в Ocean Plaza кричали от боли, число пострадавших возросло

В результате прорыва трубы теплосети возле в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, пострадало 10 человек.

Об этом заявили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

По данным ведомства, трем пострадавшим оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

Из маршрутки, а также с рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, было вынесено 7 человек.

Также спасатели вытажили провалившийся микроавтобус из образовавшейся в асфальте ямы.

Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Посетителей эвакуировали, при этом 6 человек спасатели вынесли из здания на руках.

Россияне атаковали «Квартал 95»: первые подробности

Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95".

Об этом заявила фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине, передает The New York Times.

Фишинговая атака на сайт "Квартала" произошла перед Новым годом. Хакеры пытались украсть персональные данные сотрудников.

В материале отмечается, что целью взлома сайта, вероятно, было заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова, который сейчас возглавляет СБУ.

Напомним, любовница Богдана раскрыла правду о его драке с Бакановым: появилось неожиданное фото.

Как сообщала Politeka, Баканов решил не отставать от Зеленского: фото с курорта слили в сеть.

Также Politeka писала, что появилось фото беззубого Богдана после драки с Бакановым: «Это хит».