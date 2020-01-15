В Украине начинается пик сезона тяжелого гриппа. Медики опасаются, что в страну вернулся свиной грипп.

С начала года от вирусной пневмонии в Украине умерло уже пять человек. Специалисты считают, что виной всему свиной грипп. Как рассказала журналистам «КП в Украине» врач-инфекционист Ольга Голубовская, то, что происходит в Тернополе и Житомире, вероятнее всего, результат штамма H1N1 pdm/09 Калифорния, более известного как «свиной грипп».

Голубовская напомнила, что в 2009 году этот штамм унес жизни 1200 украинцев. Его особенность в том, что он поражает нижние дыхательные пути и всего за 2-3 дня убивает легкие, приводя к смерти пациента. Опасен он тем, что убивает человека еще до того, как он успевает забеспокоиться о болезни и обратиться к врачу.

По словам врачей, пока случаев свиного гриппа в Украине не много, но все может быстро измениться. Предсказать, как будут развиваться события, сложно. При этом все медики в один голос твердят, что высокая смертность вызвана тем, что украинцы занимаются самолечением.

Директор Тернопольской больницы Ростислав Левчук отмечает, что пациенты, которые умерли от пневмонии, поступили в больницу на 5-10-й день болезни. В таком случае болезнь уже очень запущена и спасти человека трудно. По словам Левчука, эпидемситуацию в Украине осложняет зарубежная бактериальная флора, которую привозят украинцы, возвращающиеся домой с заработков.

Ольга Голубовская призывает украинцев быть внимательными к своему здоровью и обращаться в больницу при первых симптомах гриппа. Это, как правило, высокая температура, слабость, кашель при отсутствии насморка, а также жжение. В группе риска молодые люди в возрасте 25-49 лет. Так как время – решающий фактор при этом виде гриппа, врач призывает сразу обращаться в больницу. По словам медика, при гриппе нельзя сбивать температуру, если она ниже 38,5 градусов. Украинцы же часто пьют жаропонижающие, не зная, что у них грипп.

Напомним, что эпидемия пневмонии бушует в Украине, жертв десятки.

Как сообщала Politeka, опасная болезнь начала забирать жизни украинцев,"Роженицу спасти не удалось".

Также Politeka писала, что медики срочно обратились к украинцам из-за вирусной пневмонии.