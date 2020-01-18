"Все как в России": Зеленский допустил фатальную ошибку, рейтинг президента летит вниз

Президент Украины Владимир Зеленский потерял рейтинг из-за отдыха в Омане и невнятной позиции по Ирану

Политический эксперт Олег Соскин рассказал о рейтинге Зеленского, отставке Гончарука, а также о том, что подобное происходит в России, где ушел в отставку премьер Дмитрий Медведев.

"Сейчас падает рейтинг Зеленского. Особенно после Омана и Ирана, а также невнятной позиции по защите украинских интересов. Это же диктаторский режим, тоталитарный режим, который сейчас делает ядерную бомбу. Невменяемый. Надо было выносить вопрос об уничтожении самолета на Совбез ООН. Его же не вынесли, правильно? Это сделал Ельченко, Пристайко сделал, то есть они вели себя невнятно, вроде что-то жевали", - объяснил аналитик свою точку зрения.

Ведущий добавил, что коммуникационно это происходило не очень, на что политический аналитик Соскин согласился:

"Конечно. Абсолютно неправильно. Тогда надо перевести стрелку удара. То есть, обелить Зеленского. Смотрите, началась такая кампания. Он прилетел, не появлялся, потом вдруг провел встречи, включая СНБО. А теперь сразу в России отставка, бульдога вывели, который зачистку будет делать. После этого вдруг раз, сразу отставка и у нас. Это как калька. Там налоги повышают. И у нас вчера налоги приняли додавить бизнес, додавить иностранных инвесторов и т. д. Все идет по лекалам России. Такое впечатление, что группа сидит и она берет все с России".

Доллар покажет зубы, курс валюты рванул вверх: что ждет украинцев в обменниках

Курс валют 18 января удивит украинцев заметным ростом.

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на субботу, 18 января. Новые цифры наглядно демонстрируют, что продолжительное укрепление гривны позади.

Так, опубликованные регулятором цифры установили курс на таком уровне:

100 долларов США – 24,2527 гривны;

100 евро – 26,9363 гривен.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на 16 копеек. В свою очередь, евро вырос на три копейки.

Отметим, что эксперты все чаще прогнозируют грядущий обвал гривны.

МВФ оставил Украину без денег: подробности вердикта

Украина пока не получит очередной транш от МВФ.

Эту информацию подтвердила исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.

Выступая в вашингтонском Институте Питерсона она заявила, что официальный Киев пока не получит средства от валютного фонда, а окончательное решение будет вынесено сразу после того, как Украина выполнит свои обязательства.

Георгиева также подтвердила, что руководство МВФ продолжает тесно взаимодействовать с Украиной.

«На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету», — добавила исполнительный директор МВФ.

Зеленский безжалостно вынес вердикт Гончаруку, полное видео попало в сеть: "Я вам дам..."

Владимир Зеленский, вопреки многочисленным призывам, решил не увольнять Алексея Гончарука

Президент Украины встретился с премьер-министром и обсудил ситуацию с кризисом в Кабмине. Как стало понятно по итогам встречи, Зеленский решил дать Гончаруку шанс, и не увольнять его с должности премьера.

«Вы знаете, какое у меня к вам личное отношение и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал и мне кажется, что будет правильным мое следующее решение: я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые очень важные вещи, которые очень волнуют наше общество», - заявил Зеленский.

В то же время он поставил перед главой Кабмина задачу выявить «слабые звенья» в правительстве и найти им замену.

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.