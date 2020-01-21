Участник обороны ДАП десантник Анатолий Свирид высказался об украинцах и вспомнил о пребывании в плену



Свой комментарий он дал УП.



Он принимал участие в последних боях в терминале. Утром 21-го января, не дождавшись эвакуации, сдался боевикам, чтобы спасти раненых. Месяц он сам провел в плену.

"Я вспоминаю их каждый день. Каждого. Иногда сознательно, чаще - ассоциативно. Этот опыт и моральное бремя несешь на себе. Постоянно думаешь: лучше бы остался ты там, а не твой товарищ.", - вспоминает герой.

Кроме того он упрекнул украинцев за то, что они не видят жизнь дальше телевизора.

"Погибли лучшие люди Украины. Я считаю, что имею право пафосно говорить, потому что мы с флагами и за флаги шли воевать за наш гимн и народ. А наш народ живет телевизором и выбирает эмоциями. С этого мне даже стыдно.", - заявил он.

Вспомнил киборг и о возвращении с плена.

"Когда после освобождения из плена мы были в госпитале, к нам бы Муженко (главнокомандующий ВСУ 2014-2019 - УП) собирался, но так и не приехал. Мы потом виделись с ним. Конечно, я спрашивал и об аэропорте. Его ответ меня не удовлетворил, скажем так.", - заявил он.

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