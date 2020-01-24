Бывший пленный "ЛНР" Денис Секацкий рассказал, что на территории оккупированной Луганской области есть множество могильников с телами замученных до смерти украинцев

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, террористы убивали людей из-за непрофессионализма.

"Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают предел человеческих возможностей - в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал "дознавателем"?" - рассказал бывший пленник.

Секацкий добавил, что мертвых вывозили в штольни, сбрасывали тела в воздухоотводящие шахты и копанки.

"Я думаю, что если Украина туда зайдет - там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много", - отметил он.

Кроме того, Секацкий подчеркнул, что официальные цифры существенно приуменьшены и он готов показал все захоронение.

15 апреля 2016 года Секацкого задержали. Дальше были пытки, два месяца в российской тюрьме прикованным к стене, в криминальном деле на него собрали 18 эпизодов. Ему грозило пожизненное заключение. От этого его спас только обмен. Всего в плену он провел три года и восемь месяцев.

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