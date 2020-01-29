Путин пошел ва-банк, Украину предупредили о катастрофе: Заняли позиции и...

Владимир Зеленский зря поверил в то, что Владимир Путин может действительно вывести оккупационные войска с Донбасса.

Об этом в интервью журналистам рассказал эксперт и военный обозреватель Михаил Жирохов.

Он отметил, что в Минских соглашениях нет пункта, в котором бы говорилось об отводе войск.

Жирохов напомнил, что это исключительно инициатива Владимира Путина, которую он озвучил в 2016 году, и на которую формально согласился Петр Порошенко. Тогда ВСУ демонстративно отвели из Петровского, но через пару дней войска вернулись на свои позиции.

"Новому украинскому президенту Путин "надул в уши", что это будет очень хорошая миротворческая инициатива, и Зеленский на это купился", - объяснил военный обозреватель.

"Я не верю, чтобы боевики занимались обстрелом своих сил из бывших украинских позиций в зоне разведения №3 - Петровское и Викторовка, потому что у них нет нужды для формирования имиджа. Входя в зону разведения ради таких провокаций, боевики подвергали бы себя большой опасности нарваться на мины или попасть под минометный обстрел", - объяснил эксперт логику.

Подытоживая, Михаил Жирохов добавил, что Украина после Нового года потеряла 11 бойцов и получила "холодный душ".

Курс валют добьет украинцев, цена доллара и евро резко изменилась: к чему готовиться

Курс валют в Украине 29 января удивит всех, доллар и евро продолжат тенденцию к стремительному росту.

Об этом говорится в новом курсе, который был представлен Национальным банком.

За 100 долларов вам придется выложить 2472, 04 гривны (+13 грн).

Чуть получше ситуация будет выглядеть с евро – за сто банкнот вы должны будете отдать 2720,85 гривен (+8 грн).

Пальчевский жестко поставил Бородянского на место за затыкание рта СМИ: «Выписывает подельничкам по…»

Андрей Пальчевский резко раскритиковал министра культуры Владимира Бородянского за попытку ограничить свободу слова в СМИ.

Украинский телеведущий, бизнесмен и политический эксперт на своей странице в Фейсбук опубликовал видеообращение, в котором выступил против законопроекта Бородянского о СМИ.

Пальчевский уверен, что этот документ противоречит принципам свободы слова.

«Я хотел бы отдать свой голос в борьбе против Бородянского – этого организатора и вдохновителя затыкания рта нашей прессе», - заявил эксперт.

Он напомнил министру о миллионных зарплатах, которые тот платит своим приближенным.

«Он же выписывает своим подельничкам по 2 миллиона гривен заработной платы. Хочется напомнить ему: пусть он устанавливает новые правила в своем гей-клубе, где он проходит под кличкой «Лютый». А настоящим, приличным гомосексуалам свобода так же важна, как и всем остальным – традиционных воззрений – гражданам», - подчеркнул Пальчевский.

Украина экстренно закрывает авиасообщение, рейсы самолетов отменяются: что случилось

Воздушное сообщение между Украиной и Китаем будет срочно закрыто из-за коронавируса, а нашим гражданам советуют срочно покидать страну.

Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время проведения брифинга.

«Единственное прямое сообщение с Китаем – перевозчик заявил о его остановке до того момента, как ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет такого сообщения вообще», - отметил он.

Чиновник также уточнил, что МИД вышел к украинцам с предложениями по предохранению от заболеваний. Тем же гражданам, которые сейчас находятся в Китае, рекомендуется покинуть территорию страны.

Кроме того, уточняется, что все пассажиры, которые до этого времени будут прибывать прямым рейсом из Китая, заставят проходить температурный скрининг.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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