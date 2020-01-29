Легендарный украинский поэт и писатель Иван Франко внезапно оказался гражданином… Российской Федерации

Именно эта страна определена его родиной в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году на официальном сайте Нобелевского комитета.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор музея им.Франко во Львове Богдан Тихолоз. Он подчеркнул, что поэт был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых - его преждевременная смерть.

Тихолоз акцентирует внимание на том, что Франко никогда не был гражданином ни Российской империи, ни тем более Российской Федерации. Он родился в Австрийской империи и был подданым династии Габсбургов.

Франко несколько раз бывал в Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине: в Киеве и Одессе), а также побывал во Львове в 1914-1915 годах во время российской оккупации во время Первой мировой войны.

Однако, подчеркивает Тихолоз, Россия никогда не была страной его проживания.

«Зато на протяжении всей своей жизни он был жителем коронного края Дунайской империи - Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галичины и Волыни)», – отметил директор музея.

Теперь Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко выступает с инициативой официального обращения в Нобелевский комитет с требованием исправить досадную ошибку относительно гражданства Ивана Франко.

ШОК!!! ФРАНКО, ПРЕМІЯ НОБЕЛЯ і... RUSSIAN FEDERATION!!!???!!! СУТЬ ПРОБЛЕМИ на офіційному сайті Нобелівського... Gepostet von Bohdan Tykholoz am Dienstag, 28. Januar 2020

Ранее мы писали, что в сети разгорелся настоящий скандал из-за украинской спортсменки Элины Свитолиной, которую «похитили» россияне. Причиной стал комментарий к ее снимку в сети.

«Русская красавица», – написал один из пользователей из РФ.

В ответ на это украинцы вспыхнули праведным гневом, пытаясь поставить на место наглого пользователя.

«Ты че олень? Какая нафиг русская? Она наша», «Украинская красавица. На «рашке» таких не производят», «украинская красота это страшная сила», — ответили они россиянину.

Напомним, на символ российской империи потратят полтора миллиона в Одессе.

Как сообщала Politeka, Путин выдал свою миссию по восстановлению СССР, первая страна уже на крючке.

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