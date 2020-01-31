В мире зафиксирован первый случай распространения вируса от человека к человеку

Появилось фото, как выглядит смертоносный коронавирус, который распространяется по миру ужасающими темпами

Снимок опубликовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Reuters.

«Обратите внимание на шипы, которые украшают внешнюю поверхность вируса. Они придают ему такой вид, как будто он и правда в короне. Этот вирус был выявлен как причина вспышки респираторных заболеваний, впервые обнаруженных в Ухане», — объяснили фотографию ученые.

Как сообщалось, ученые пришли к выводу, что заразиться смертельным вирусом можно не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода, такие как деньги и мобильные телефоны. Также подхватить смертельный вирус можно через медицинские инструменты или же незащищенный половой акт.

Кроме того, зафиксирован первый случай распространения вируса от человека к человеку.

Речь идет о супружеской паре из Чикаго (США). 60-летняя женщина 13 января вернулась из китайского города Ухань — эпицентра распространения вируса. На прошлой неделе она обратилась в больницу, где ей диагностировали заражение новым коронавирусом. У супруга оказались схожие симптомы, диагноз также подтвердился. Пара госпитализирована.

Отметим, по состоянию на 31 января китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.

Так, в Китае зарегистрировано больше всего смертей и случаев заболевания коронавирусом (213 смертей и 9692 случая).

В других странах пока не зарегистрировано смертельных случаев.

В Украине было четыре случая подозрения на заражение вирусом 2019-nCoV, однако они не подтвердились. Тем не менее, украинцы паникуют и скупают в аптеках маски, термометры и противовирусные препараты. Если так пойдет и далее, то маски с полок украинских аптек могут исчезнуть.

При этом продавцы решили воспользоваться ситуацией и резко подняли цены на маски. Если еще до Нового года одну маску можно было купить за 1 грн, то сейчас как минимум за 2,2 грн. Чаще одна штука продается за 5–7 грн, а упаковки из 50 штук — за 50–160 грн. В Сети же на сайтах объявлений одну штуку продают за 15, а то и 35 грн, добавив приписку, что она "от коронавируса".

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление.

Как сообщала Politeka, Комаров вернулся из Китая и поразил заявлением о коронавирусе: "Большинство умерших...".

Также Politeka писала, что эпидемия коронавируса вышла из-под контроля, десятки жертв ежедневно: тревожное обращение медиков.