Жестокая расправа в центре Киева: в столице началась спецоперация
В центре Киева на улице Саксаганского убили пластического хирурга Андрея Сотника.
Полиция обнародовала приметы преступника, который застрелил мужчину в самом центре Киева вечером, 2 февраля.
"Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве хирурга Андрея Сотника. По предварительным данным, его рост 170-175, кавказская внешность. Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку, при себе имеет оружие!" - говорится в сообщении.
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В полиции отметили, что характер смертельных ранений говорит о том, что киллер во время убийства использовал гладкоствольное оружие, вероятно обрез.
В столице объявлен оперативный план "Сирена", направленный на задержание преступника. Передвижения убитого до и после расстрела сейчас пытаются отследить по системе видеонаблюдения "Безпечне місто".
Рейтинг Зеленского обвалился до рекордного минимума, раскрыты реальные цифры: "Не больше..."
Рейтинг президента Владимира Зеленского на текущий момент составляет не больше 15%. Об этом сообщил политолог и директор Института трансформации будущего Олег Соскин.
Эксперт уверен, что все остальные цифры - это манипуляции.
«Кроме того, Зеленскому помогает удерживаться тотальный захват всех ветвей власти. Он контролирует СБУ, Офис прокурора, судейский корпус, Раду и все другие структуры. Плюс – идет травля свободы слова и уничтожение всех независимых ресурсов. СМИ боятся пикнуть что-либо против Зеленского, дабы не начались репрессии против них под видом борьбы с коррупцией», — заявил Соскин.
Теракт потряс столицу: "тела прямо на тротуаре", подробности и кадры атаки
Теракт произошел на юге Лондона 2 февраля.
Известно, что несколько человек получили ножевые ранения, а нападавший был застрелен полицией.
«Нападающий был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. По неточной информации - несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются», - заявили в полиции британской столицы.
Буквально сразу появилась информация о схожем инциденте в бельгийском Генте. По предварительной информации темнокожая женщина с ножом ранила двух прохожих. Полицейские нейтрализировали ее, ранив в руку.
Напомним, мощный взрыв прогремел в столице, началась стрельба: первые подробности и кадры ада.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв в фешенебельном отеле: жертвами теракта стали топ-шишки, новые детали трагедии.
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