Запрещенный в Украине российский певец Григорий Лепс назвал виновной политику в конфликте Украины и России
Об этом он заявил в интервью "Московскому комсомольцу".
По его словам, политика разделила страны.
"Мы сейчас живем в обстоятельствах, которые часто диктуют помимо нашей воли весьма печальную дилемму: либо ты займешься политикой, либо политика рано или поздно занимается тобой, что гораздо страшнее. Мы в некоторой степени популярные, известные, любимые люди, мы поем песни, нас слышат миллионы и так далее и тому подобное…", - считает он.
Он также подчеркнул, что нормальному человеку любая война чужда.
"И если музыканта спрашивают о каких-то политических разногласиях с той или иной страной, то он должен высказываться весьма корректно, что в общем-то я и пытаюсь делать. Но все это, на мой взгляд, неправильно. А любому нормальному человеку, включая меня, любая война чужда. Чего уж тут говорить", - пожаловался он.
Кроме того, певец прокомментировал то, что в Украине он — враг:
"Ну, сейчас там все — враги. Спорить с украинскими политиками не буду", - заключил он.
Ранее Лепс заявлял, что Россия не воюет с Украиной и что "украинцы между собой там пытаются разобраться".
Напомним, что Лепс не сдержался и резко высказался о новом ставленнике Путина.
Напомним, Лепс сделал скандальное заявление об оккупации Крыма.
Как сообщала Politeka, Григорий Лепс поплатился за любовь к Путину.