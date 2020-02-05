Запрещенный в Украине российский певец Григорий Лепс назвал виновной политику в конфликте Украины и России

Об этом он заявил в интервью "Московскому комсомольцу".

По его словам, политика разделила страны.

"Мы сейчас живем в обстоятельствах, которые часто диктуют помимо нашей воли весьма печальную дилемму: либо ты займешься политикой, либо политика рано или поздно занимается тобой, что гораздо страшнее. Мы в некоторой степени популярные, известные, любимые люди, мы поем песни, нас слышат миллионы и так далее и тому подобное…", - считает он.

Он также подчеркнул, что нормальному человеку любая война чужда.

"И если музыканта спрашивают о каких-то политических разногласиях с той или иной страной, то он должен высказываться весьма корректно, что в общем-то я и пытаюсь делать. Но все это, на мой взгляд, неправильно. А любому нормальному человеку, включая меня, любая война чужда. Чего уж тут говорить", - пожаловался он.

Кроме того, певец прокомментировал то, что в Украине он — враг:

"Ну, сейчас там все — враги. Спорить с украинскими политиками не буду", - заключил он.

Ранее Лепс заявлял, что Россия не воюет с Украиной и что "украинцы между собой там пытаются разобраться".

Он выразил надежду, что всё нормализуется, всё забудется, как страшный сон. И мы будем жить, как и раньше— дружно, в мире и согласии.





Также певец стал частью черного списка из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

Напомним, что Лепс не сдержался и резко высказался о новом ставленнике Путина.

Напомним, Лепс сделал скандальное заявление об оккупации Крыма.

Как сообщала Politeka, Григорий Лепс поплатился за любовь к Путину.