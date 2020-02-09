Скандал с 25-летним депутатом из "Слуги народа" Евгением Брагаром, посоветовавшим старушке продать "элитного" пса, чтобы расплатиться за газ, получил неожиданное продолжение

Жители села Аджамка, что на Кировоградщине, в субботу, 8 февраля ждали народного избранника в гости, чтобы тот посмотрел, как живут обиженная им баба Люба и ее соседи. Даже собрались в местном доме культуры. Однако, Брагар так и не явился. На звонки сельского головы Татьяны Зайченко он также не отвечал, пишет "Гречка".

Тогда председатель села обратилась к людям, чтобы те искали документы, которые докажут, что они проводили газопровод к своим домам за свой счет. Вместе с тем селяне планируют обратиться в парламент, чтобы отменить плату за распределение газа.

Напомним, Брагар легко отделался: в "Слуге" заявили, что нет основания для наказания нардепа из-за "собачьего скандала". При этом избранник попросил прощения у пенсионерки.

Спикер Дмитрий Разумков пригрозил Брагару и другим коллегам, которые могут не уследить за своим языком: «Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы более взвешенно, мягко говоря, относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможности делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других».

Оказалось, что история с собакой и кировоградской пенсионеркой не единственный "зашквар" в карьере Брагара. Ранее он стал известен своим одиозным предложением: спонсировать за счет бюджета только коммерчески успешные фильмы, при этом про патриотическое кино - забыть.

Отметим, 6 февраля на сайте президента Украины появилась петиция по поводу того, чтобы призвать Брагара в армию, так сказать, для "перевоспитания" (ему 25 лет, а это – возраст, когда украинские граждане еще проходят службу).

Чтобы на обращение обратили внимание, оно должно собрать 25 тысяч голосов за 90 дней. По состоянию на утро 7 февраля их было 188.

Напомним, слуга народа сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

Как сообщала Politeka, Брагара собираются отправить в армию после скандала с собакой: "время пришло"