Глава комитета парламента по вопросам соцполитики Галина Третьякова рассказала о будущем украинцев

Депутат Верховной Рады заявила, что пенсионный возраст будут повышать каждый год на один месяц. На это не повлияет Конституционный суд, который признал данный процесс незаконным. Об этом сообщает "Знай.юа".

"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - сказала она.

Как говорит Третьякова, повышение пенсионного возраста не избежать. Выровнять ситуацию с пенсиями в Украине можно только в том случае, если увеличить пенсионный возраст.

"Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц", - сказала Третьякова.

Причиной увеличения возраста назвали то, что пенсионная система ориентируется на продолжительность жизни людей, которые достигли пенсионного возраста. То есть, сколько они живут с момента выхода на заслуженный отдых до смерти. Из них более тысячи - это люди, которые достигли столетнего возраста.

Ранее мы сообщали, что пенсионная реформа в Украине предусматривает, что украинцам до 2028 года нужно будет иметь 35 лет страхового стажа для выхода на пенсию. Далеко не у всех он есть из-за нелегальных заработков и зарплат в конвертах.

Предполагается, что к 2028 году почти половина пенсионеров не будут иметь необходимого стажа. Это при условии, что государство вновь не надумает увеличить его.

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