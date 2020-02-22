Зеленский не сдержался после позора в Новых Санжарах, появилось срочное обращение: полное видео
Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к гражданам после взрывной ситуации, которая произошла в ходе эвакуации наших граждан из Китая
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«Вчера кое-то, к сожалению, забыл о клятве Гиппократа. Хочу обратиться к тем, кто по результатам вчерашнего испытания на человечность, точно отправится на пересдачу. Большинство граждан, которые вернулись - 95, 97, 99 годов рождения. Это, фактически, дети. Среди них есть 8-летний мальчик», - уточнил он.
Зеленский заявил, что помнит о своей присяге, которую давал после победы на президентских выборах в Верховной Раде.
Отдельно он уточнил, что власть знает о том, что «кое-то специально сеял панику и подводил к протестам», а виновников и организаторов ждет ответственность.
Курс валют снова удивит украинцев, доллар на грани падения: что происходит в обменниках
Курс валют в Украине 22 февраля удивит всех, доллар и евро попросят взять «передышку» у гривны
Согласно данным Национального банка Украины, сегодня 100 долларов обойдутся в 2447,77 гривен. А 100 евро будут торговаться по стоимости 2641,29 гривен.
Напомним, что к средине прошедших суток, 21 февраля, доллар торговался по 2445,05 гривен за 100 купюр.
А вот уже в понедельник, 24 февраля, валюту ждет новое падение: за 100 долларов нужно будет отдать 2445,3 гривны. А за 100 евро – 2641,29 гривен.
Гончарука настигла жесткая расплата, не помог даже Зеленский: терпение украинцев лопнуло
Больше всего верят украинцы вооруженным силам, спасателям, пограничникам и Нацгвардии
Центр Разумкова провел социальный опрос, в котором украинцы ответили, кому из властей они доверяют или, наоборот, не доверяют.
Результаты впечатлили. Больше всего не доверяют граждане государственному аппарату (чиновникам) - 77% опрошенных. На втором месте судебная система в целом - 76%, местным судам на 5% меньше - 71%.
При этом украинцы доверяют правоохранителям - 69%. Вооруженным силам доверяют немного меньше - 65% опрошенных. ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе доверяют 60% опрошенных.
Только шесть процентов украинцев доверяют Кабмину. 34% частично доверяют, а не поддерживают политику правительства 51%. Гончаруку лично доверяют только 6%. Его отдельные действия поддерживают 29,5%, а не поддерживают более 50%.
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Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.
Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.