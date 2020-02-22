«Вчера кое-то, к сожалению, забыл о клятве Гиппократа. Хочу обратиться к тем, кто по результатам вчерашнего испытания на человечность, точно отправится на пересдачу. Большинство граждан, которые вернулись - 95, 97, 99 годов рождения. Это, фактически, дети. Среди них есть 8-летний мальчик», - уточнил он.

Зеленский заявил, что помнит о своей присяге, которую давал после победы на президентских выборах в Верховной Раде.

Отдельно он уточнил, что власть знает о том, что «кое-то специально сеял панику и подводил к протестам», а виновников и организаторов ждет ответственность.