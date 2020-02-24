В Украину надвигается мощный циклон, который принесет с собой плохую погоду в западных областях

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает Politeka. По ее словам, «очень нервный циклон» Yulia принесет в Украину дождь и снег. Непогоду нагонит в страну штормовым ветром. А уже во вторник, 25-го февраля, в Украину с запада Европы придет еще один циклон.

«Циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки лишь в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области», - сообщила Диденко.

По ее словам, несмотря на то, что в большинстве областей 25 февраля будет сухая погода, ночью циклон Yulia ударит по восточным областям Украины, поэтому жителям восточных регионов нужно готовиться к мокрому снегу и штормовому ветру. Диденко предупредила, что украинцам стоит опасаться сильного шквального ветра.

Добавим, что температура воздуха в Украине будет плюсовой. Во вторник столбики термометров поднимутся до 3-9 градусов тепла.

В Киеве 25 февраля не будет дождя, но ветер будет сильным всю ночь. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем ​​около 5 градусов тепла.

По словам синоптика, уже в среду, 26 февраля, украинцев ждет потепление. Температура воздуха поднимется до 6-14 градусов тепла.

Ранее мы писали, что циклон «Юлия» принес в Украину штормовой ветер с осадками. Больше всего от циклона пострадали восточные области, а также Днепр, Суммы и Запорожье. Наталка Диденко предупредила, что штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины, поэтому она призывает украинцев быть осторожными.

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А еще Politeka писала, что мощный шторм атакует Украину, появилось срочное заявление синоптиков: "Опасность ожидается в...".

Также Politeka сообщала, что погода заставит украинцев страдать, опасный циклон сносит все на своем пути: кто под ударом.