У понеділок, 24 лютого, по всій території України очікується шквальний вітер до 34 метрів в секунду
В Україні очікується протягом дня дощова погода у всіх областях. Також опади будуть і вночі, у деяких регіонах сильні. Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр.
На заході України температура буде від двох до чотирьох градусів тепла вночі, а вдень від чотирьох до восьми градусів. На півночі температура вночі буде від одного градуса морозу до трьох градусів тепла, а вдень від одного градуса морозу до п'яти градусів тепла. На сході очікується від одного градуса до чотирьох градусів тепла вночі, а вдень від одного градуса до восьми тепла. На півдні синоптики обіцяють 2-4 градуси вночі, а вдень 6-9.
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По всій Україні синоптики оголосили штормове попередження з-за сильних вітрів. На півночі країни, в Закарпатській і Луганській, а також Криму вітер буде досягати 24 метрів в секунду. У всіх інших областях шквальний вітер до 34 метрів в секунду. У більшості областей також оголошено штормове попередження через сильного снігу та дощу.
Раніше ми повідомляли, що циклон «Юлія» принесе в Україну штормовий вітер з опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у себе в соціальних мережах.
«24 лютого протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій частині дня понеділка основний вологий `удар` візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумська, Запоріжжя», - повідомила Діденко.
Синоптик попередила, що штормовий вітер вируватиме у переважній більшості регіонів України, тому вона закликає українців бути обережними.
В Київ циклон принесе дощ, що переходитиме в мокрий сніг.
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