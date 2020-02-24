У понеділок, 24 лютого, по всій території України очікується шквальний вітер до 34 метрів в секунду

В Україні очікується протягом дня дощова погода у всіх областях. Також опади будуть і вночі, у деяких регіонах сильні. Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр.

На заході України температура буде від двох до чотирьох градусів тепла вночі, а вдень від чотирьох до восьми градусів. На півночі температура вночі буде від одного градуса морозу до трьох градусів тепла, а вдень від одного градуса морозу до п'яти градусів тепла. На сході очікується від одного градуса до чотирьох градусів тепла вночі, а вдень від одного градуса до восьми тепла. На півдні синоптики обіцяють 2-4 градуси вночі, а вдень 6-9.

По всій Україні синоптики оголосили штормове попередження з-за сильних вітрів. На півночі країни, в Закарпатській і Луганській, а також Криму вітер буде досягати 24 метрів в секунду. У всіх інших областях шквальний вітер до 34 метрів в секунду. У більшості областей також оголошено штормове попередження через сильного снігу та дощу.

Раніше ми повідомляли, що циклон «Юлія» принесе в Україну штормовий вітер з опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у себе в соціальних мережах.

«24 лютого протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій частині дня понеділка основний вологий `удар` візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумська, Запоріжжя», - повідомила Діденко.

Синоптик попередила, що штормовий вітер вируватиме у переважній більшості регіонів України, тому вона закликає українців бути обережними.

В Київ циклон принесе дощ, що переходитиме в мокрий сніг.

Повідомлялося, що в Києві вперше не було зими. Про це розповіла начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

"У зв'язку з глобальними змінами клімату – в цьому році метеорологічна зима до Києва не прийшла. Таке трапляється в північних областях часто, але в Києві це вперше таке – в цьому році", - повідомив фахівець.

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