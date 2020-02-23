Циклон «Юлія» принесе в Україну штормовий вітер з опадами

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у себе в Facebook, передає Politeka.net

«24 лютого протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій половині дня понеділка основний вологий `удар` візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумська, Запоріжжя», - повідомила Діденко.

Синоптик попередила, що штормовий вітер вируватиме у більшості областей України, тому вона закликає українців бути обережними.

У Київ циклон принесе дощ, що переходитиме в мокрий сніг.

«Штормовий північно-західний вітер буде досягати пориви 15-22, а то й більше метрів в секунду. Вдень у Києві опади послабляться і припиняться. Але сильний вітер залишиться на протязі усього дня», - зазначила Діденко.

Метеоролог закликала всіх бути вкрай обережними: уникати невизначених конструкцій, білбордів, високих старих дерев , а також ходіння під аварійними балконами.

Раніше ми розповідали про те, що погода зійшла з розуму. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Україну атакують температурні гойдалки.

У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 - +8 градусів. Відомо, що тільки в східній частині країни буде прохолодніше: від 0 до 5 градусів морозу.

Відомо і про потужний циклон Sabine, що стане причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також буде вітряно: вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.

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