Украинский композитор Владимир Быстряков сделал странное заявление о том, что Украину уничтожают по некой системе американцев под названием "план Моргентау"

Как сообщает Politeka.net, такое заявление он сделал в эфире телеканала "Наш" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, этот план нацелен на сокращение вузов и школ в Украине, ликвидацию бюджетной формы обучения. Изначально он был создан для того, чтобы обанкротить послевоенную Германию.

"Украина стремительно превращается в аграрную страну. Сельское хозяйство официально объявлено драйвером экономики, архаизация всех отраслей жизни, начиная с упора на АПК (агропромышленный комплекс), фактически является основой на текущие идеологии. Это из нас делают "кугутов" провинциальных", – заявил композитор.

По его словам, это якобы выдается за официальную культуру, а из украинцев "выбивают городскую культуру и русский язык".

"Потому что он не вписывается в парадигму "плана Моргентау", – добавил Быстряков, сказав, что из украинцев хотят сделать рабов.

Также композитор отметил, что граждане уезжают работать за границу и не развивают собственную экономику. По мнению Быстрякова, безвиз с ЕС якобы нацелен на то, чтобы "превратить страну в дикое поле между Европой и Россией".

Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.