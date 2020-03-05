Вин-туркмен Назар Мяликгулыев служит в рядах Вооруженных сил Украины

Как сообщает Politeka.net, его историю опубликовал штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Мужчина успел побывать в горячих точках Донбасса, однако даже после демобилизации все равно вернулся на службу, потому что не мог найти себе места дома, пока идет война.

С начала российской агрессии в Украине Назар сам отправился в военкомат и попал в третью волну мобилизации. Его прикрепили стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" к 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

В составе этого батальона в 2014 году он прошел бои под Крымским, а в 2015-м – в районе Тошковки, Орехово, Новотошковского. Самым сложным периодом за время службы Мяликгулиев считает бои возле Крымского.

"В то время были дни, когда российские “Грады” крыли нас по 17 раз за сутки. И по селу, и по позициям бригады… тогда, и позднее полегло немало собратьев – настоящих мужчин, друзей, патриотов", – рассказал Назар.

После демобилизации он год пробыл дома, где вместе со другими ветеранами АТО создали общественную организацию "Профсоюз ветеранов АТО Теребовлящины".

В декабре 2016 года вернулся на воинскую службу. Парень признается, что ему психологически тяжело находиться дома, когда на Донбассе продолжается война. Поступил на контрактную службу в 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду в Луганской области. Летом 2017 года он уволился, но в 2019 году заключил новый контракт в 54-й отдельной механизированной бригаде, в составе которой воевал на Луганщине. Дослужился до командира отделения.

Сейчас Назар защищает Украину на побережье Азовского моря.

Кроме этого, Назар начал увлекаться поэзией еще в школьные годы, он писал стихи и собирал деньги на издание сборников. Первый из них вышел в 2011 году под названием "Критик". Вторая – "К народу" - в 2014 году.

До аннексии Россией Крыма он написал такие строчки:

Большой политики – я узник,

Зато великого народа – сын.

И двуглавый орел не заставит,

Чтобы на колени я встал перед ним!

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

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