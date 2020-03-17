Зеленский определился с новым генпрокурором, дело за «слугами»: раскрыто имя
Верховная Рада назначит нового генпрокурора, а также министра экономики.
На встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским 16 марта была окончательно утверждена кандидатура генерального прокурора страны. Им станет Ирина Венедиктова, которая сейчас занимает пост и.о. главы ГБР.
В данный момент именно ее предлагает назначить на пост Зеленский, а «слуги народа» согласились поддержать эту кандидатуру. Рада уже получила соответствующий проект постановления и передала его на рассмотрение руководства парламента.
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Два случая коронавируса официально зарегистрированы в Киеве. Они подтверждены амбулаторно.
Об этом вечером в понедельник, 16 марта, официально заявил Минздрав Украины.
Зараженных людей уже изолировали. Им предстоит симптоматическое лечение. Известно, что один из заразившихся в течение инкубационного периода вернулся из Франции.
Вторым заболевшим оказался студент, который контактировал с погибшей женщиной из Радомышля.
Всего в Украине насчитывается 7 официально подтвержденных случаев заражения. Из них один был летальным.
Коллапс на границе с Польшей, украинцы в ловушке из-за коронавируса: что происходит
Из-за коронавируса Украина, как и многие страны, закрывает границы - тысячи людей застряли на пунктах пропуска и не могут попасть домой вот уже которые сутки.
В связи со сложившейся ситуацией Украина просит Польшу разрешить украинцам пересекать границу пешком
Так на брифинге в понедельник, 16 марта министр подтвердил информацию о том, что на границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска, он также отметил, что решение о закрытии пункта пропуска Шегини-Медыка власти, цитируем, приняли «с грустью»:
«И потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет», - сказа Кулеба.
Украинцы направляются на другие переходы, где отечественные пограничники вместе с польскими коллегами создали схему переправки граждан.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.