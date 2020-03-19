Эксперты выяснили, что коронавирус возник не в Китае, как было принято считать

О происхождении COVID-19 рассказала ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская со ссылкой на исследования иностранных ученых. Она отметила, что у вируса было большое количество неопознанных источников прежде, чем он попал на злополучный рынок в китайском Ухане.

«Новый коронавирус попал на рынок морепродуктов из другого места, а затем быстро распространился из-за большого количества тесных контактов», - рассказала Голубовская.

В своем докладе инфекционист ссылалась на исследования китайских медицинских органов и «разведывательных агентств», которые собрали около 100 образцов генома из 12 разных стран на четырех континентах и выявили все разновидности и мутации вируса.

«В ходе этого исследования они определили, что вспышка началась гораздо раньше, нежели в Китае. Затем они пришли к тем же независимым выводам, что и японские исследователи - вирус был привнесен извне», - заявила Голубовская.

Главный пульмонолог Китая Чжун Наньшань заявил, что COVID-19 был впервые обнаружен в КНР, однако возник он не на территории этой страны. Ученые считают, что всего существует несколько разновидностей вируса с разным уровнем смертности. В частности, другой гаплотип вируса был зафиксирован в Корее и Тайване.

«Иран и Италия в настоящее время расшифровали местно распространенный геном и объявили, что он не произошел из Китая, а был привнесен из другого источника. "Итальянская" разновидность вируса индуцирует примерно такой же уровень летальности, как и в Китае, а "иранская" разновидность, по-видимому, является самой смертоносной с уровнем летальности от 10% до 25%», - подытожила Голубовская.

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В мире количество больных ежечасно растет, как и количество жертв вируса. Состоянием на 19 марта, в мире больны более 222 тысяч человек, более 9 тысяч людей умерли от осложнений. Очень большой процент погибших это люди пожилого возраста.

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