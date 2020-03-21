Коронавирус завоевал новые области, МОЗ сделало срочное заявление: сколько теперь зараженных

Так, заражение коронавирусом зафиксировано в еще одной области Украины и в целом число зараженных растет:

«По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19. Один новый случай зафиксирован в Харьковской области».

Также Минздрав подтверждает по одному новому случаю в Ивано-Франковской и Львовской области. А на Киевщине подтвердили уже третий случай коронавируса. В пятницу, 20 марта, подтвердили третий случай заражения новым коронавирусом в столице. Об этом сообщила Киевская областная госадминистрация.

На данный момент, как известно в Украине зафиксировано три летальных исхода от COVID-19.

Доллар ослабил хватку, гривна рванула вверх: НБУ удивил новым курсом валют

Гривна после продолжительного падения по отношению к доллару наконец смогла остановиться и даже немного отыграться

Свежий курс валют представила пресс-служба Национального банка Украины.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем гривне удалось укрепить свою позиции: в субботу ее курс составит 27,73 за доллар.

Официальные курсы валют 21 марта составят:

- 100 долларов США – 27,7386 гривен;

- 100 евро – 29,6359 гривен;

Таким образом, гривна отвоевала у доллара сразу 7 копеек. В то же время, евро вырос на 46 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Потеря безвиза из-за коронавируса: что нужно знать украинцам

Европейский Союз может распасться из-за пандемии коронавируса COVID-19

Такое мнение озвучил экономист и аналитик Виктор Суслов.

По его словам, смертельный коронавирус COVID-19, атаковавший страны Европейского Союза, уже привел к возрождению политики протекционизма.

Как утверждает Суслов, на данный момент не существует Шенгенской зоны. Поскольку европейские страны восстановили свои национальные границы и жестко контролируют их пересечение.

Соответственно, из-за эпидемии коронавируса украинцы лишились тех привилегий, которые они имели в связи с безвизом в Евросоюзе.

"Я думаю, что коронавирус запустил процесс восстановления изолированных национальных государств, привел к возрождению политики протекционизма, когда каждое государство начинает защищать исключительно свои национальные интересы. Глобализация переживает крупнейший кризис в своей истории. Не исключаю, что результатом этих изменений может стать распад Евросоюза", - заявил Суслов в общении с журналистами.

Пенсии пересчитают, украинцам рассказали, к чему готовиться: «будут сокращать...»

Украинским пенсионерам могут проиндексировать выплаты за счет сокращения расходов государственного бюджета

Эту информацию озвучила замглавы ОПУ Юлия Ковалив.

Она отметила, что одним из источников финансирования индексации пенсий украинцев будут государственные компании, и доходы государственных банков.

"Есть несколько источников. В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов в бюджете. Распределять там, где фактически можно будет. Источником будут и государственные компании, и доходы всех максимально государственных банков. Это сокращение больших зарплат. Сокращение всего того бюджета, который можно сократить", - озвучила нюансы Ковалив.

Замглавы Офиса президента также добавила, что перерасчет пенсий в Украине будет частично происходить за счет заимствований и увеличения внешних долгов.

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