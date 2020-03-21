Известный украинский социолог Ирина Бекешкина скоропостижно скончалась в возрасте 69 лет

Как передает Politeka.net, эту информацию уже подтвердила пресс-служба Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, в котором работала Ирина Бекешкина.

Точная причина смерти известного украинского социолога пока не называется.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину.

Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать", - говорится в сообщении, которое было опубликовано пресс-службой Фонда.

Стоит отметить, что Ирина Бекешкина уже с 1996 года начала работать в Фонде, который позже возглавила в 2010 году.

Она является автором свыше 100 научных работ и большого количества публицистических публикаций. Помимо этого, она входила в рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии Фокуса в 2007 и 2008 годах.

Ранее мы рассказывали о том, что известный украинец вернулся из Китая и внезапно скончался. В частности, остановилось сердце фигуриста Николая Бондаря.

Оказалось, что в последнее время Николай Бондарь работал в Сучжоу, но трагедия произошла по приезду в Киев. Официальная причина смерти - остановка сердце во время сна.

Стоит отметить, что Николай Бондарь – бронзовый призер чемпионата Украины 2008, участник юниорского чемпионата мира 2007/2008 и юниорских Гран-при. Он занялся фигурным катанием в 1996 году у тренера Марины Амирхановой. Спустя годы тренировок, его «фирменным» пируэтом на льду были так называемые в этом виде спорта «бабочки».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитой актрисы-украинки «ее красотой восхищались миллионы».