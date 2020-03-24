Итальянец Мауро Моранди, который более 30 лет прожил в одиночестве на итальянском острове Буделли в Сардинии, дал несколько советов как пережить самоизоляцию

Об этом сообщает телеканал CNN.

81-летний мужчина следит за последними новостями в мире. По его словам, он не чувствует опасности, ведь на остров не приплывают корабли. Однако он волнуется за близких, находящихся в изоляции в итальянском городе Модена.

Моранди отметил, что несколько недель, проведённых в изоляции от общества, дают возможность "попрактиковаться в поисках души".

Чтобы пережить карантин, он рекомендует читать книги и стараться заглянуть вглубь себя, ведь часто люди боятся остаться с собой один на один.

"Вы можете прийти к выводу, что зря прожигает жизнь, или вдруг осознать, что совершали плохие поступки и были плохим человеком", - уверен мужчина.

Кроме того, он отметил, что многие люди слишком привыкли к комфорту и теперь им просто страшно остановиться и остаться дома на какое-то время.

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