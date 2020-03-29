Украинцы рассказали, как добирались домой с Москвы

Приехавшие сегодня утром из столицы России украинцы, рассказали пугающие подробности о своем путешествии домой. В поезде была антисанитария, а по прибытию украинские власти не обеспечили разводку домой. Об этом пишет телеграм-канал «PavlovskyNews», сообщает Politeka.

Так, при посадке еще в Москве у пассажиров спрашивали регион и обещали, что их развезут. На деле оказалось, что автобусы не ждали их по прибытию, и украинцы не знают пока, как добираться домой.

Отметим, что все подписали документ на согласие на самоизоляцию, но многие опасаются, что обещанных мер невозможно будет придерживаться. Главная причина – невозможность нормально добраться домой в отдаленные регионы Украины.

Пассажиры утверждают, что на границе им просто проверили температуру, експрес-тестов не было, в поезде была полнейшая антисанитария, не было даже мыла, только «одни обмылочки».

«Даже чая не дали, хотя в билете было оплачено два напитка. Обещали, что будут ждать автобусы. Никаких противоэпидемических мер не было принято», – рассказывает украинка, которая приехала с РФ.

Украинцы рассказывают, что в Москве такого нет, нет жестких правил карантина. Закрыты только школы и высшие учебные заведения, а все ТЦ работают. Россияне ходят в общественных местах без масок.

Напомним, что в Украине появилась серьезная проблема с лечением пандемии коронавируса. Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, записала обращение к украинцам, в котором сообщила, что в Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

Такая ситуация чревата тяжелыми последствиями. По ее словам, вопрос внутригосударственных протоколов Минздрава по лечению пациентов с вирусом подымался уже несколько раз. При этом, он до сих пор остается не решенным.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

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