Март напоследок устроит украинцам морозную и снежную погоду

О том чего ждать во вторник, 31 марта, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На теплую погоду рассчитывать не приходится. Во вторник в большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз, 0, -5 градусов. А днем ​​столбики термометров едва дотянут до +1… +6 градусов.

Осадки вероятны на западе, севере и в Винницкой области. Будут они в виде снега, мокрого снега или дождя – зависит от температуры. В любом случае, осадки будут незначительными и периодическими. Кое-где может просто ограничиться облачностью.

Ветер во вторник ожидается северный, умеренный, порывистый.

Погода в Киеве 31 марта, согласно прогнозу, будет холодной. Ночью ожидается 1-3 мороза, днем ​​2-5 тепла, облачно, утром возможен небольшой мокрый снег. Однако в течение дня существенные осадки маловероятны.

Синоптик отметила, что похолодание не будет продолжительным. Однако на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому уже в среду появится больше солнца и дневная температура немного поднимется. Более существенное потепление придет в Украину ближе к концу недели.

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