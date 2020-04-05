Ужесточение карантина в Украине, раскрыты важные детали: что будет с магазинами, банками и школами
Украинцам озвучили важные уточнения, которые касаются новых правил карантина в стране
Напомним, карантин в Украине (+чрезвычайную ситуацию) продлили до 24 апреля, с 6 апреля начинают действовать более ужесточенные ограничения. На сайте правительства объяснили, что отныне запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Разрешается только в случае выгула домашнего животного (одним человеком), или по служебной необходимости.
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Также отмечается, что в общественных местах украинцы обязаны надевать маску или респиратор.
Курс валют после выходных резко изменится, доллар и евро на грани: что будет с гривной
Курс валют в Украине 5 апреля удивит всех, доллар и евро временно «выведут из игры» перед новым грандиозным падением
Так, сто долларов обойдутся вам в 2759,62 гривны. А уже в понедельник, 6 апреля, стоимость валюты упадет до 2737,3 грн (-22,3).
Приблизительно такой же будет ситуация и с курсом евро. Сегодня он будет стоить 3008,12 грн, а уже в понедельник цифры в обменниках опустятся до 2956,01 грн (-52,11).
Более того, утверждают в Национальном банке, в последний день предыдущей рабочей недели сто долларов торговались по 2736,09 гривен.
Новое ЧП в Чернобыльской зоне, радиация усугубляет ситуацию, в ход пошла авиация: кадры
Чернобыльскую зону охватил масштабный пожар, к ликвидации подключили авиацию из-за высокой радиации
В субботу, 4 апреля, в Зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул сильный пожар, распространившийся на 20 га.
Пресс-служба ГСЧС отмечает, что к тушению были задействованы два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.
Всего в ликвидации пожара принимали участие 90 пожарных и 18 единиц техники.
«Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет», - говорилось в сообщении.
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