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Рада решила переписать бюджет 2020: кто теперь получит деньги, первые подробности

Украинский парламент утвердил проект изменений в бюджет, который предусматривает целый ряд нововведений

В частности, документ предусматривает сокращение фонда на борьбу с COVID-19 до 64,9 млрд гривен, дотацию аграриям, 100 млн на строительство аэропорта в Днепре, а также 21 млн на институт при Министерстве иностранных дел Украины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил о сокращении зарплат госслужащим. Теперь их оклад, независимо от ранга и должности, не будет превышать 47 000 гривен.

Курс валют изменится сразу после выходных, гривна готовит прорыв: что будет с долларом

Курс валют в Украине 12 апреля удивит всех, доллар и евро возьмут «передышку» пока гривна соберется с силами

Согласно данным на сайте Нацбанка, на рынке сегодня, 12 апреля, сто долларов обойдутся в 2725,98 грн. А уже в первый день рабочей недели валюта подешевеет до 2720,22 грн (-5,73).

Похожая ситуация будет и с курсом евро: купюра в сто евро обойдется вам в 2963,82 грн, а уже в понедельник она опустится до 2956,06 грн (-7,76).

Как сообщалось ранее, гривна может потерять позиции, а курс валют будет зависеть от депутатов. Такой прогноз на следующую неделю озвучили эксперты.

Пенсии, субсидии и доплаты по-новому: что ждет украинцев в разгар карантина, полный список

Украинские чиновники обещают надбавку к пенсии людям в связи с распространением вируса из Китая

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, доплата будет осуществляться по трем программам: людям, которые достигли 80-летнего возраста; по тысяче гривен для тех, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен; индексация пенсий, которая запланирована на первое мая.

Кроме того, доплаты также получат 300 тысяч семей-ФОП, которые платили ЭСВ на протяжении года; сто тысяч безработных и малообеспеченных граждан.

Ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"

В Чернобыльской зоне продолжают бушевать пожары, спровоцированные поджогом сухой травы

Напомним, уже неделю на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств тушат масштабный пожар.

По информации пресс-службы ГСЧС, к операции привлечено 312 человек и 83 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды.

Как выглядит ядовитый пожар изнутри, продемонстрировали с помощью видеозаписи, сделанной из машины пожарников, которые едут бороться с огнем. Кадры опубликовали в социальной сети Фейсбук.

Напомним, помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают

Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий