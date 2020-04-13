Доллар и евро рухнули, Нацбанк снова изменил курс валют: что теперь ждет украинцев
Курс валют в Украине 13 апреля резко изменится, поскольку доллар и евро сначала недели упадут в цене.
Первый день рабочей недели начнется с того, что доллар будет продаваться по 27,2022 гривен (-5,73 по сравнению с пятницей).
Похожая ситуация будет наблюдаться и с курсом евро: за одну банкноту придется выложить 29,5606 (-7,76 в сравнении с пятницей).
Кто завоевывал титул "Мисс мира": фото самых красивых девушек за полстолетия
Кароль и Балан уже живут вместе: неожиданное видео, работник канала проговорился
Доллар и евро оказались на грани, курс валют резко изменится: чего ждать украинцам
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили личные фото: "Красавцы!"
Украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать»
Украинцы смогут отправиться за границу не ранее, чем через полгода.
С таким неутешительным заявлением выступила пресс-служба МВД со ссылкой на слова замминистра ведомства Антона Геращенко.
Он подчеркнул, что сегодняшнее закрытие границ, связанное с пандемией опасного вируса, не будет снято в ближайшие месяцы. По словам чиновника, в ближайшие полгода-год украинцам светят разве что путешествия внутри страны.
ОПЕК+ заключили рекордное соглашение по добыче нефти: что изменится, впервые в истории…
В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
Россия и другие нефтедобывающие страны договорились сократить добычу на рекордную сумму, составляющую около 10% мирового предложения, для поддержания цен на нефть в условиях пандемии.
Таким образом, ОПЕК+ после компромисса с Мексикой в течение мая-июня, начиная с 1 мая, сократит добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление.
Как сообщала Politeka, Путин пустился в пляс перед шейхом, россияне негодуют: "Фокусник не сдается".
Также Politeka писала, что Кремль обрывает телефоны Белого дома, Путин загнал себя в тупик из-за нефти.