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Доллар и евро рухнули, Нацбанк снова изменил курс валют: что теперь ждет украинцев

Курс валют в Украине 13 апреля резко изменится, поскольку доллар и евро сначала недели упадут в цене.

Первый день рабочей недели начнется с того, что доллар будет продаваться по 27,2022 гривен (-5,73 по сравнению с пятницей).

Похожая ситуация будет наблюдаться и с курсом евро: за одну банкноту придется выложить 29,5606 (-7,76 в сравнении с пятницей).

Украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать»

Украинцы смогут отправиться за границу не ранее, чем через полгода.

С таким неутешительным заявлением выступила пресс-служба МВД со ссылкой на слова замминистра ведомства Антона Геращенко.

Он подчеркнул, что сегодняшнее закрытие границ, связанное с пандемией опасного вируса, не будет снято в ближайшие месяцы. По словам чиновника, в ближайшие полгода-год украинцам светят разве что путешествия внутри страны.

ОПЕК+ заключили рекордное соглашение по добыче нефти: что изменится, впервые в истории…

В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Россия и другие нефтедобывающие страны договорились сократить добычу на рекордную сумму, составляющую около 10% мирового предложения, для поддержания цен на нефть в условиях пандемии.

Таким образом, ОПЕК+ после компромисса с Мексикой в течение мая-июня, начиная с 1 мая, сократит добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление.

Как сообщала Politeka, Путин пустился в пляс перед шейхом, россияне негодуют: "Фокусник не сдается".

Также Politeka писала, что Кремль обрывает телефоны Белого дома, Путин загнал себя в тупик из-за нефти.