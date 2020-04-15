Россия не содействовала войне в Украине, а хотела помочь
Таким заявлением в интервью изданию MK отличился российский комик Владимир Винокур.
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"Россия не содействовала (войне на востоке - Ред.), Россия хотела помочь Украине, хотела обезопасить ее от прихода воинствующих людей. Хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете", - отметил он.
Юморист уверен, что соседствующим с Украиной странам стоило бы разделить государство.
"Так пускай Австро-Венгрия и Польша заберут себе куски Украины, и тогда все очень мирно произойдет", - заявил Винокур.
Ранее артист говорил, что ни за что не поедет в сегодняшнюю Украину, ведь его не устраивает то, что сейчас там происходит.
"Я категорически против выступления в сегодняшней Украине. Будет время - тогда с удовольствием… Я Украину люблю, моё детство прошло там. Но нужно им поменять категорически все буквально, особенно все эти улицы Шухевича, Бандеры… И эти факельные шествия… Я в такую Украину не поеду", - отметил Винокур.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.