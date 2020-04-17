Знаменитый украинский комик Георгий Делиев выступил против карантина в Украине и призвал ходить в церковь, несмотря на ограничения

Как сообщает Politeka.net, звезда "Маски-шоу" признался, что сам не соблюдает требования Кабмина, о чем написал на своей странице в Facebook.

Георгий Делиев не считает китайский вирус серьезной угрозой, хотя даже священники призывают украинцев сидеть дома. Артист же уверен, что главное - верить.

"Не перестаю удивляться, насколько глубоко люди могут впадать в коллективное безумие. Бояться болезни, но совершенно не бояться своей ответственности перед Богом? Какой то бред. Массовое беснование особенно проявляется в период Страстной недели", - отметил он.

Актер даже сослался на ученых и предположил, что уверенность в своей неуязвимости гораздо лучшее средство от китайского вируса, чем карантинные меры. Якобы, нужно просто не бояться заболеть.

"Ну если Вера слаба, стоит хотя бы включить мозг и логику. Уже научно доказано тысячи раз, что именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм".

Юморист напомнил, что в мире есть много болезней, куда опаснее вируса из Ухани. Он уверен, что ответственность перед Богом гораздо важнее социальной:

"Следует не забывать, что все мы рано или поздно покинем этот мир. А вот, что там нас ждет? Здесь как раз важна собственная ответственность перед Богом! Никакая отмазка, типа: я делал то, что все., а мне так сказали., а все так поступали, - не сработает".

Георгий Делиев призвал всех верующих следовать своему примеру и нарушать условия карантина, чтобы ходить в храмы и совершать христианские ритуалы. Он рассказал, что сам уже давно так делает, несмотря на официальные запреты.

"Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все Богослужения. Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов", - подчеркул артист.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

Как сообщала Politeka, "Зеленский боится это делать": почему карантин в церквях не работает и что будет на Пасху.

Также Politeka писала, что суровый Зеленский срочно заявил об отмене Пасхи и нашел украинцам замену.