Российский актер Геннадий Хазанов сделал странное заявление об Украине

Так, он жестко раскритиковал демократию в Украине, назвав украинцев рабами, сообщает Обозреватель.

"Демократия, о которой сейчас говорят в Украине, проходит стадию молочно-восковой спелости. Гитлера в Германии тоже выбрали законно, демократично.

Рабство, сидящее внутри людей, населяющих все постсоветское пространство, имеет многовековые корни. Это генетика. Простой человек не хочет никаких потрясений. Фраза "лишь бы не было войны" вызывает раздражение, мол, что вы с войной пристали. А когда это стало реальностью... Когда люди не знают, что с ними будет завтра... Революция всегда пожирает своих детей", - сказал он.

Ранее мы писали, что российская актриса Лия Ахеджакова признала Крым украинским и осудила оккупацию

Лия Ахеджакова призналась, что очень любит Крым, ведь провела там все свое детство. По словам актрисы, ее мама болела туберкулезом, а потому долго лечилась у моря. Вдобавок, знаменитость приезжала в Крым на съемки. Теперь ей больно наблюдать за ситуацией.

"Меня это так ранит, когда люди, мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело: "Крым наш! Наш русский Крым!". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике какой-то огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел", - заявила Ахеджакова.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.