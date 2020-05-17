Фермер обанкротился во время карантина и был вынужден выбросить свою продукцию просто неба



Как передает Politeka.net, соответственные снимки появились в сети.



"Только что по дороге встретил вероятно один из результатов карантина. Горы моркови которую выбросили гнить. Как сказали местные которые это собирали на корм животным, местный предприниматель обанкротился потому что некуда сбывать продукцию и выбросил это все ... И вероятно по стране таких случаев сотни ...", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что горы моркови просто лежат и гниют под солнцем.

Стоит обратить внимание на неоднозначную реакцию пользователей сети. Под снимком многие возмущались, что всем этим овощам можно было найти применение, вместо того, чтобы их выбрасывать.

"Дебильная власть довела фермеров к банкротству, когда урожай было невозможно вывезти на оптовые рынки. Это трагедия фермера", "Не умничай: идите, нанимайте авто и развозите по зоопаркам. Сами.", "А мог бы стать местным героем, отдав частями детском доме, доме престарелых, узнать, есть ли в районе малообеспеченные и пенсионеры и отдать часть им найти спонсоров на бензин и отвезти в другой регион в те же места. Все равно ничего не заработал, а так хоть что-то хорошего детям сделал.", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что из-за карантина в Украине началась кризисная ситуации на молочном рынке.

Об этом рассказала семья фермеров из поселка под Мариуполем.

«Мы фактически находимся на грани выживания. У меня большое хозяйство - 5 коров, 2 быка, два десятка свиней, коз, баранов, куры, утки, кролики. Их ежедневно нужно кормить и на корм нужны деньги, а где я их возьму, если ничего не продаю », - рассказал фермер.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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