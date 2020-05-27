Украинский артист и писатель Антин Мухарский предложил ужесточить законодательство для народных депутатов

А именно предложил наказать тех депутатов, которые прогуливают заседания Верховной Рады и не выполняют свою работу. Такую идею он озвучил в эфире 2019 года на ObozTV, комментируя реплику одного из телезрителей, что депутатов надо "наказывать розгами".

"Это безусловно народный метод, который существует в воображении тех людей, кто хотел бы сначала розги, а потом повесить на столбах. Есть такие люди, которые хотят вернуться к суровым методам прямого наказания", - заявил Мухарский.

Шоумен отметил, что он бы "просто увольнял" нардепов-прогульщиков. На возражение, что Конституция запрещает увольнять избранных депутатов, Мухарский заявил:

"Тогда розгами. В зависимости от прогулов – 30 ударов на первый раз, потом 40, потом 50 и аж до того, чтобы они уже не могли сидеть. Чтобы приходили и стояли. Надо нардепов бить по ср*ке розгами (попе прим.ред.) за прогулы. Надо жестче сделать законодательство относительно недобросовестного выполнения своих обязанностей народными депутатами".

Также ранее сообщалось, что Антин Мухарский рассказал, что Россия вкладывает огромные средства в украинские телеканалы и медиа, чтобы возобновить свое влияние на общество.

"Я помню уже две подобные ситуации, когда был подъем, а потом мы снова окунались в абсолютную мглу российской шансонизации. Россия вбрасывала сюда кучу денег в каналы и ФМ-станции. Сейчас мы наблюдаем тоже самое, когда пассионарная часть общества бьется головой об стенку, а государство ничего не делает, и мы видим возвращение этой русифицированной попсы, людей, которые деморализуют", - подчеркнул писатель.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.