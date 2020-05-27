Украинский артист и писатель Антин Мухарский предложил ужесточить законодательство для народных депутатов

А именно предложил наказать тех депутатов, которые прогуливают заседания Верховной Рады и не выполняют свою работу. Такую идею он озвучил в эфире 2019 года на ObozTV, комментируя реплику одного из телезрителей, что депутатов надо "наказывать розгами".

Антин Мухарский

"Это безусловно народный метод, который существует в воображении тех людей, кто хотел бы сначала розги, а потом повесить на столбах. Есть такие люди, которые хотят вернуться к суровым методам прямого наказания", - заявил Мухарский.

Популярные статьи сейчас

Украинцев предупредили о новых ограничениях по депозитам: "Рискуют остаться без..."

Май наплевал на все ожидания украинцев, появился точный прогноз погоды: "По всей Украине..."

"Как в детстве": шеф-повар Клопотенко раскрыл простой секрет пышных оладий

Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
Показать еще

Шоумен отметил, что он бы "просто увольнял" нардепов-прогульщиков. На возражение, что Конституция запрещает увольнять избранных депутатов, Мухарский заявил:

"Тогда розгами. В зависимости от прогулов – 30 ударов на первый раз, потом 40, потом 50 и аж до того, чтобы они уже не могли сидеть. Чтобы приходили и стояли. Надо нардепов бить по ср*ке розгами (попе прим.ред.) за прогулы. Надо жестче сделать законодательство относительно недобросовестного выполнения своих обязанностей народными депутатами".

Верховная Рада, Петр Порошенко, Европейская солидарность

Также ранее сообщалось, что Антин Мухарский рассказал, что Россия вкладывает огромные средства в украинские телеканалы и медиа, чтобы возобновить свое влияние на общество.

"Я помню уже две подобные ситуации, когда был подъем, а потом мы снова окунались в абсолютную мглу российской шансонизации. Россия вбрасывала сюда кучу денег в каналы и ФМ-станции. Сейчас мы наблюдаем тоже самое, когда пассионарная часть общества бьется головой об стенку, а государство ничего не делает, и мы видим возвращение этой русифицированной попсы, людей, которые деморализуют", - подчеркнул писатель.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России.

Как сообщала Politeka, скандальный Мухарский призвал отгородиться от Донбасса стеной.