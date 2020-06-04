Русскоязычный мужчина из Краматорска выступил против украинского языка в транспорте

Как сообщает Politeka.net, такую историю рассказала пользовательница Фейсбука Тамара Лозовая.

"Ехала в Полтаву. Рядом сидел мужчина из Краматорска. Заговорил по-русски. Улыбнулась, сказала, что не общаюсь ней", - пишет автор. - "Сначала пренебрежительно посмотрел, а потом сказал уже по-украински: "Вы как итальянцы, те тоже не понимают русского, причем, точно так демонстративно, как и вы. Да и похожи вы на итальянку. Вы что, итальянка с таким же упрямым характертером?" Я снова улыбнулась:"С таким же упрямым характером. Только я гречанка".

После этого пассажир заявил, что с украинцами, вроде, общаться проще - "без випєндрьожа переходят на русский". Как заявил мужчина, Тамара испортила ему настроение и напомнила о неприятной истории. Мужчина рассказал, как итальянцы довели его маму до слез в магазине. Как оказалось, продавцы не могли понять, что женщина хочет купить хлеба, и переспрашивали, указывая на товар и говорили "пан" - хлеб по-итальянски.

"Итак, никто ее и не обижал, люди в своей стране говорили на своем государственном языке. Они не обязаны, как и мы, знать русский", - врезонила его автор поста.

Уроженец Донецка также поделился, что уехал из родного Краматорска, когда на Украине началась война. Его сестра вышла замуж за итальянца, а потом вытащила в Европу своего брата и мать. Мужу пришлось выучить язык, чтобы найти работу, а мать не захотела и осталась сидеть дома.

"Приехал в нашу страну - учи наш язык, и никого не интересует, есть у тебя на это желание или нет. Хочешь здесь жить и работать - выучишь. А не хочешь - сиди дома. Или шуруй обратно, туда , откуда приперся", - вывела мораль Тамара.

Напомним, в "ЛНР" официально отказались от украинского языка: "внуки не простят".

Как сообщала Politeka, писатель Курков предрек тревожное будущее русскому языку в Украине: "это естественный процесс".

Также Politeka писала, что Кошевой заступился за русский язык в Украине.