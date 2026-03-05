Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

За словами гостя програми, звісно, щоб вибори відбулись, має закінчитись хоча би гаряча фаза війни, але найнебезпечніше у цій історії – це розмови про можливість голосувати онлайн. По-перше, підкреслює він, це суперечить Конституції України, у якій прямо написано, що вибори мають бути таємними, а голосування онлайн передбачає авторизацію на платформі. По-друге, продовжує аналітик, вибори онлайн легалізують те, із чим Україна дуже довго боролася, йдеться про підкуп і голосування під тиском.

«І головне – у росії вже давно проводять вибори онлайн. І там сталося диво, бо у москві і підмосков'ї, де завжди опозиція набирала 40%, зараз вона набирає 2-3% стабільно. Це якраз говорить про дуже небезпечні речі для України і для нашої європейськості», – підкреслює Олександр Леонов.

Латвія, наприклад, зазначає аналітик, відмовилася від запровадження електронного голосування через ризики, зокрема, взлому. Принагідно він нагадує, що і в Україні росіяни взламували наші реєстри, тобто під час виборів онлайн вони можуть зробити це знову і оголосити президентом Медведчука чи Януковича.

«Ну, це треба, щоб їх іще зареєстрували, я так умовно кажу. Однак справа у тому, що для росії головний кандидат – хаос. Вони хочуть, щоби у країнах Європи і в Україні панував хаос, і вони зможуть взяти все голими руками», – попереджає Олександр Леонов.

