Подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін на пальне, витратами на ремонт транспорту та забезпеченням стабільної роботи рейсів.

З початку 2026 року в Одеській області відбулося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Із січня перевізники оновили тарифи на приміські та міжміські рейси. Пасажири вже відчули зміни на популярних напрямках, що впливає на щоденні витрати сімей.

Найбільше підвищення зафіксовано на маршруті №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток зріс до 200 гривень замість 160. Регулярні пасажири тепер мають додаткові витрати протягом місяця.

Компанії пояснюють, що подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін на пальне, витратами на ремонт транспорту та забезпеченням стабільної роботи рейсів. Місцеві жителі активно обговорюють нові тарифи та очікують можливих рішень від влади.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати графік у диспетчерів.

В обласному центрі розширюють мережу соціального транспорту. Безкоштовний маршрут «проспект Свободи — вулиця Архітекторська» дублює трамвай №27 та забезпечує сполучення між районами під час перебоїв електропостачання.

Експерти радять планувати поїздки заздалегідь, перевіряти актуальні розклади та розглядати альтернативні варіанти пересування.

Мешканцям радять стежити за повідомленнями перевізників та своєчасно розраховувати витрати на транспорт, щоб уникнути непередбачених труднощів.

