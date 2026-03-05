Новий графік руху поїздів у Вінницькій області покликаний зробити сполучення зручнішим для щоденних поїздок.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області почне діяти з 4 березня 2026 року для приміських рейсів сполучення Козятин — Бердичів, передає Politeka.

Про коригування повідомили в «Укрзалізниці». Йдеться про два вечірні рейси, які курсуватимуть раніше за попередній розклад. Рішення ухвалили з урахуванням звернень пасажирів.

Потяг №6259 Козятин-1 — Бердичів тепер відправлятиметься о 18:00 та прибуватиме о 18:40. Раніше він вирушав о 18:20 і діставався кінцевої станції о 19:00.

Рейс №6260 Бердичів — Козятин-1 починатиме рух о 19:00 із прибуттям о 19:35. До змін відправлення було о 19:15, а прибуття — о 19:50.

У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Вінницькій області покликаний зробити сполучення зручнішим для щоденних поїздок. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти час відправлення перед плануванням подорожі.

Крім того, у Вінницькій області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Журналісти звернулися до представника асоціації перевізників Вячеслава Дармороса. Він підтвердив, що ціну квитка на цьому напрямку тривалий час не коригували, тож перевізники були змушені її оновити.

За його словами, середній тариф у регіоні становить 2 гривні 40 копійок за кілометр. Маршрут із Вінниці до Козятина протяжністю 85 кілометрів залишався дешевшим порівняно з іншими рейсами.

Для прикладу, дорога з Вінниці до Хмільника довжиною 63 кілометри коштує 161 гривню. Представники галузі зазначають, що на напрямку до Козятина підвищення відбувається поступово, аби зменшити фінансове навантаження на пасажирів.

Зміни тарифів у Вінницькій області набрали чинності ще у січні, тому під час планування поїздок варто враховувати оновлену вартість.

Джерело

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: що саме змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: з чим пов'язують ускладнення ситуації.