В украинских школах с первого сентября начнут действовать новые правила

Как стало очевидно, в новом учебном году продолжат действовать отдельные ограничения, введенные в связи с пандемией китайского вируса. Некоторыми деталями о том, как будет проходить обучение, поделился глава Минздрава Максим Степанов.

Он рассказал, что уже сейчас в ведомстве разрабатываются правила для школьников. В частности, рассматривается возможность обучения в две смены.

«Сейчас мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установления соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и обучение в две смены», - заявил министр.

Кроме того, он сообщил, что изменения ждут и медсестер, работающих в школах. Так, руководство учебных заведений должно будет решать вопрос о том, как медицинские работники будут работать при условии разделения процесса обучения на две смены.

Степанов отметил, что измерять температуру школьников смогут и другие работники школы.

«Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минздравом. Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей», - подчеркнул министр.

До этого мы писали, что Украина не готова организовать для школьников дистанционное обучение с 1 сентября. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Волынской области.

По мнению главы государства, Украина пока что в техническом плане не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года в сентябре обучение проходило дистанционно. Главной проблемой в данном вопросе Зеленский считает отсутствие качественного интернета 3G и 4G по всей стране.

Напомним, начало учебного года в Украине: Комаровский сделал предупреждение: "еще больший риск...".

Как сообщала Politeka, студентов забирают в армию, несмотря на поручение Шмыгаля: "Отвели в столовую и показали, где спать".

Также Politeka писала, что Зеленский рассказал, что ждет школьников с 1 сентября: "Мы не готовы...".