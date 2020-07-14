В украинских школах с первого сентября начнут действовать новые правила
Как стало очевидно, в новом учебном году продолжат действовать отдельные ограничения, введенные в связи с пандемией китайского вируса. Некоторыми деталями о том, как будет проходить обучение, поделился глава Минздрава Максим Степанов.
Он рассказал, что уже сейчас в ведомстве разрабатываются правила для школьников. В частности, рассматривается возможность обучения в две смены.
«Сейчас мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установления соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и обучение в две смены», - заявил министр.
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
Доллар по 22 гривны, украинцев огорошили ситуацией на рынке валюты: "Из-за карантина..."
Главная красотка "Холостяка" в полупрозрачном купальнике пошалила на яхте: "Все ради ревности Макса"
Юный сын Наташи Королевой привел взрослую любовницу, Тарзан может гордиться: "Он умеет делать так..."
Кроме того, он сообщил, что изменения ждут и медсестер, работающих в школах. Так, руководство учебных заведений должно будет решать вопрос о том, как медицинские работники будут работать при условии разделения процесса обучения на две смены.
Степанов отметил, что измерять температуру школьников смогут и другие работники школы.
«Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минздравом. Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей», - подчеркнул министр.
До этого мы писали, что Украина не готова организовать для школьников дистанционное обучение с 1 сентября. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Волынской области.
По мнению главы государства, Украина пока что в техническом плане не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года в сентябре обучение проходило дистанционно. Главной проблемой в данном вопросе Зеленский считает отсутствие качественного интернета 3G и 4G по всей стране.
Напомним, начало учебного года в Украине: Комаровский сделал предупреждение: "еще больший риск...".
Как сообщала Politeka, студентов забирают в армию, несмотря на поручение Шмыгаля: "Отвели в столовую и показали, где спать".
Также Politeka писала, что Зеленский рассказал, что ждет школьников с 1 сентября: "Мы не готовы...".