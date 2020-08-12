Пограничник с Измаила спас утопающую женщину 
 
Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
 
По его словам, инцидент произошел на одном из пляжей города.
 
"Друзья, это старший прапорщик Измаильского погранотряда Василий Олексин, и он настоящий герой. Несколько дней назад Василий отдыхал на пляже и увидел в воде женщину, которая внезапно начала тонуть. Не раздумывая ни секунды, пограничник нырнул в воду. С огромным трудом ему удалось вытащить утопающую на берег", - рассказал Шнайдер.

Далее, Василий, не дожидаясь скорой оказал женщине первую помощь, чем спас ей жизнь.
 
"Несчастная уже не дышала, поэтому не дожидаясь приезда скорой мужчина начал проводить реанимационные мероприятия, которые и спасли ей Жизнь. Только благодаря мгновенной реакции нашего героя и его навыкам оказания первой медицинской помощи, удалось избежать страшной трагедии и спасти человеческую Жизнь", - отметил блогер.

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