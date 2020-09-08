США передаст Украине три боевых патрульных катера для поддержки обороноспособности

Как сообщает Politeka.net, такой информацией Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа поделился во время выступления перед курсантами и преподавателями Института ВМС и Национального университета «Одесская морская академия», передает портал "АrmyІnform".

Военные корабли типа "Айленд" (Island) планируют передать украинцам уже в 2021 году. Вместе со «Славянском» и «Старобельском» катера сформируют дивизион для обороны на Черном море. До этого времени боевые суда подготовят в США: проведут необходимое техническое обслуживание, восстановят неисправные системы и т.д.

"Эти катера Береговой охраны США повысить боевые возможности ВМС Украины во время выполнения задач в Азово-Черноморском регионе. В следующем году флот получит их от наших американских партнеров", - подчеркнул Алексей Неижпапа.

Он добавил, что украинские ВМС уже создают новый пункт специально для размещения катеров "Айленд". Его планируют организовать у причальной стенки возле морского торгового порта Южный в Одесской области.

"Этот вопрос уже решен. В ближайшее время начнется работа по возведению всех необходимых объектов береговой инфраструктуры", - заявил командующий.

Кроме того, ведется подготовка экипажей к работе с американскими кораблями, которые отличаются рядом особенностей. Вскоре украинские военные отправятся на десять недель в США, где будут роходить специальные курсы.

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