Семья потратила все средства на лечение сына от рака

В Ивано-Франковске просят о помощи для мужчины, который нуждается в операции по пересадке почки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, для сбора средств на помощь отцу двух детей из Ивано-Франковска создали страницу в Facebook.

Артем Корнейчук нуждается в пересадке почки.

У отца двоих детей Артема Корнейчука отказали почки. Он уже пережил одну операцию по пересадке - донором стал его родной отец. Однако орган не прижился, и теперь мужчине нужна повторная пересадка.

Мужчину согласились принять в клинике в Беларуси, однако на обследование и операцию нужна немалая сумма.

Семья Артема оказалась в затруднительной ситуации - не так давно на их судьбу выпала другая беда. Все силы и средства пришлось бросить на лечение сына Марка от рака. Мальчика лечили в клинике в Риме, где он пережил 9 химиотерапий.

Теперь у семьи не осталось абсолютно никаких средств, чтобы позволить себе лечение Артема, поэтому украинцы вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, чтобы собрать необходимую сумму.

"Я безработная мать в декрете, которая ухаживает за двумя маленькими детьми, один из которых инвалид 1-й группы, отец не работающий инвалид 1-й группы инвалидности, помощи никакой нет, я вынуждена быть "попрошайкой" в собственной стране... Остается искать помощь в неравнодушных сердцах", - написала жена Артема.

Напомним, юная украинка осталась без ноги после ЧП в Польше, людей просят о помощи.

Также Politeka писала, что 6-летняя Лера может победить рак, украинцев просят дать девочке шанс.