Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о двух языках в Украине

В частности, он заявил, что украинцы должны свободно владеть двумя языками – государственным, а также на английским. При этом он считает, что никакого русского языка в Украине не должно быть, этот вопрос принципиальный и очень важный. И если говорить о государственном языке в Украине, то им должен быть лишь украинский.

Об этом он рассказал в интервью для журналистов "Української правди"

"Никакого второго, русского языка, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – то должен быть только государственный украинский язык", - пояснил Данилов.

По его мнению, именно английским как вторым языком должны владеть украинцы, в частности, те, которые работают в сфере образования.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - утверждает секретарь СНБО.

Также ранее сообщалось, что Алексей Данилов рассказал, что ждет Донбасс после достижения перемирия на Донбассе.

Он подчеркнул, что перемирие является частью одного из разработанных планов. После этого в случае провала, как и говорил Зеленский, будет переход к плану "Б".

Напомним, секретарь СНБО Данилов рассказал, когда Украина подаст воду в Крым.

Ранее Politeka писала, что секретарь СНБО Данилов объяснил, для чего украинцам нужен второй язык.

Также Politeka сообщала, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о происходящем в Беларуси.