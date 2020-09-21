Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о двух языках в Украине

В частности, он заявил, что украинцы должны свободно владеть двумя языками – государственным, а также на английским. При этом он считает, что никакого русского языка в Украине не должно быть, этот вопрос принципиальный и очень важный. И если говорить о государственном языке в Украине, то им должен быть лишь украинский.

Об этом он рассказал в интервью для журналистов "Української правди"

украина флаг

"Никакого второго, русского языка, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – то должен быть только государственный украинский язык", - пояснил Данилов.

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По его мнению, именно английским как вторым языком должны владеть украинцы, в частности, те, которые работают в сфере образования.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - утверждает секретарь СНБО.

Алексей Данилов

Также ранее сообщалось, что Алексей Данилов рассказал, что ждет Донбасс после достижения перемирия на Донбассе.

Он подчеркнул, что перемирие является частью одного из разработанных планов. После этого в случае провала, как и говорил Зеленский, будет переход к плану "Б".

Напомним, секретарь СНБО Данилов рассказал, когда Украина подаст воду в Крым.

Ранее Politeka писала, что секретарь СНБО Данилов объяснил, для чего украинцам нужен второй язык.

Также Politeka сообщала, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о происходящем в Беларуси.