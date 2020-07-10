В Києві дали зрозуміти окупантам, що української води на півострові Росії не бачити

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що жителі півострова забезпечені питною водою.

На даний момент від нестачі води страждає тільки промисловість окупантів.

За його словами, Україна не збирається постачати воду на територію тимчасово російського Криму, щоб не підживлювати окупантів та їх військові об'єкти.

"Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем для кримського населення на сьогоднішній день не існує. Там вода є в достатній кількості для того, щоб населення користувалося. Те, що там немає води для промисловості – це вже інше питання.

Позиція проста: коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, обов'язково буде українська вода. Повторю, до того часу, поки що Крим не є українською, я вважаю, що туди подавати воду для окупантів, для того, щоб вони розвивали свої Збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечено на 100%", – сказав Данилов.

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Про це заявив голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

Міноборони Росії побудує тимчасовий трубопровід для забезпечення Криму прісною водою. Він буде перекидати 60 тис. кубометрів на добу з Білогірського району Сімферополь,

"Вчора сюди прилітав Дмитро Віталійович Булгаков (спеціаліст з тилового забезпечення) і команда Міноборони. Ми ногами пройшли всю трасу перекидання води з допомогою тимчасового водогону в Сімферопольське водосховище з Тайганського", – розповів Аксенов.

Також він зазначив, що в трьох основних водосховищах для постачання Сімферополя залишилося води на 110 днів.

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