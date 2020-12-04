Тарас Прончук - был одним из самых молодых украинцев, который умер в результате конфликта на востоке страны
Историю украинского бойца, жизнь которого забрала вражеская пуля на Донбассе в 2017 году, рассказали на Znaj.ua.
Тарас служил в должности пулеметчика батальона морской пехоты и имел звание старшего матроса ВМС. Как только парню выполнилось 18 он отправился защищать родину.
Тарас служил в должности пулеметчика батальона морской пехоты и имел звание старшего матроса ВМС. Как только парню выполнилось 18 он отправился защищать родину.
На фронте Тарас был одним из самых молодых, но возраст не помешал ему спасать жизни сослуживцев.
"Не имеет значения то, что я молодой. Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране с мирным небом. Если моя судьба здесь погибнуть, значит, так и будет, если нет – я вернусь, и мы будем жить вместе в стране, где нет войны", - написал он в последнем письме своей девушке.
Родные и близкие вспоминают, что он был очень напористым, предприимчивым парнем, сильным характером. У воина остались мать, три брата и любимая девушка.
Ранее мы сообщали, что ушел из жизни старший солдат 53-й бригады Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков на Донбассе во время большого обмена.
Также мы сообщали, что на Волыни оборвалась жизнь украинского "киборга", который отдал почку сыну.
Ветеран АТО из села Ворокомле Камень-Каширского района Волынской области пережил ад боев за Донецкий аэропорт, а через пять лет он отдал почку своему сыну Александру.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Униженная изменами Тарзана Наташа Королева призналась, куда исчезла и с кем теперь живет: "Сильно ударил по мне..."
Дмитрий Комаров из "Світ навиворіт" пошел на дерзкий обман, Могилевская молчать не стала: "Теперь ясно..."
Дети Пугачевой и Галкина пропустили день рождения дочки Киркорова, что известно о конфликте: "Не общаюсь с..."
Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.