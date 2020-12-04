Тарас Прончук - был одним из самых молодых украинцев, который умер в результате конфликта на востоке страны





Тарас служил в должности пулеметчика батальона морской пехоты и имел звание старшего матроса ВМС. Как только парню выполнилось 18 он отправился защищать родину. Историю украинского бойца, жизнь которого забрала вражеская пуля на Донбассе в 2017 году, рассказали на Znaj.ua. Тарас служил в должности пулеметчика батальона морской пехоты и имел звание старшего матроса ВМС. Как только парню выполнилось 18 он отправился защищать родину.

На фронте Тарас был одним из самых молодых, но возраст не помешал ему спасать жизни сослуживцев.

"Не имеет значения то, что я молодой. Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране с мирным небом. Если моя судьба здесь погибнуть, значит, так и будет, если нет – я вернусь, и мы будем жить вместе в стране, где нет войны", - написал он в последнем письме своей девушке.

Родные и близкие вспоминают, что он был очень напористым, предприимчивым парнем, сильным характером. У воина остались мать, три брата и любимая девушка.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни старший солдат 53-й бригады Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков на Донбассе во время большого обмена.