Тарас Прончук-був одним з наймолодших українців, який помер в результаті конфлікту на сході країни





Тарас служив на посаді кулеметника батальйону морської піхоти і мав звання старшого матроса ВМС. Як тільки хлопцеві виповнилося 18 він відправився захищати Батьківщину. Історію українського бійця, життя якого забрала ворожа куля на Донбасі в 2017 році, розповіли на Znaj.ua. Тарас служив на посаді кулеметника батальйону морської піхоти і мав звання старшого матроса ВМС. Як тільки хлопцеві виповнилося 18 він відправився захищати Батьківщину.

На фронті Тарас був одним з наймолодших, Але вік не завадив йому рятувати життя товаришів по службі.

"Не має значення те, що я молодий. Я хочу, щоб мої діти жили у вільній країні з мирним небом. Якщо моя доля тут загинути, значить, так і буде, якщо ні – я повернуся, і ми будемо жити разом в країні, де немає війни", - написав він в останньому листі своїй дівчині.

Рідні та близькі згадують, що він був дуже наполегливим, заповзятливим хлопцем, сильним характером. У воїна залишилися мати, три брати і кохана дівчина.

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя старший солдат 53-ї бригади Збройних сил України Кім Дуванов, звільнений з полону бойовиків на Донбасі під час великого обміну.