Тарас Прончук-був одним з наймолодших українців, який помер в результаті конфлікту на сході країни
Історію українського бійця, життя якого забрала ворожа куля на Донбасі в 2017 році, розповіли на Znaj.ua.
Тарас служив на посаді кулеметника батальйону морської піхоти і мав звання старшого матроса ВМС. Як тільки хлопцеві виповнилося 18 він відправився захищати Батьківщину.
Тарас служив на посаді кулеметника батальйону морської піхоти і мав звання старшого матроса ВМС. Як тільки хлопцеві виповнилося 18 він відправився захищати Батьківщину.
На фронті Тарас був одним з наймолодших, Але вік не завадив йому рятувати життя товаришів по службі.
"Не має значення те, що я молодий. Я хочу, щоб мої діти жили у вільній країні з мирним небом. Якщо моя доля тут загинути, значить, так і буде, якщо ні – я повернуся, і ми будемо жити разом в країні, де немає війни", - написав він в останньому листі своїй дівчині.
Рідні та близькі згадують, що він був дуже наполегливим, заповзятливим хлопцем, сильним характером. У воїна залишилися мати, три брати і кохана дівчина.
Раніше ми повідомляли, що пішов з життя старший солдат 53-ї бригади Збройних сил України Кім Дуванов, звільнений з полону бойовиків на Донбасі під час великого обміну.
Також ми повідомляли, що на Волині обірвалося життя українського "кіборга", який віддав нирку синові.
Ветеран АТО з села Ворокомле Камінь-Каширського району Волинської області пережив пекло боїв за Донецький аеропорт, а через п'ять років він віддав нирку своєму синові Олександру.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
Популярні новини заразПоказати ще
Мокра Орбакайте в бікіні блиснула худорлявими принадами, без тремтіння не глянеш: "Кістки можна перерахувати"
"Яка інша!": маленька Женєчка зі "Сватів" непомітно виросла й стала справжньою красунею
Заворотнюк, що бореться з раком, біля новорічної ялинки і в шубі викликала фурор: "Ось так і живемо..."
По 8 тисяч гривень допомоги роздадуть українцям, плату за оренду скасують: "Гроші можуть отримати навіть ті, хто..."
Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.
Також Politeka писала, що загін поліцейських повернувся після боїв на Донбасі, зворушливі кадри.