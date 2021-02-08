После длительного путешествия по Мексике журналист, книгоиздатель Сергей Удовик рассказал в эфире «Романенко. Беседы» про толерантность к культурному и языковому многообразию в стране.

По его словам, в Мексике сосуществуют множество национальностей. В стране можно услышать 68 официальных языков, закрепленных в Конституции: испанский и 67 языков коренных жителей Мексики. При этом, отношение к такому разнообразию очень толерантно.

«Там эта толерантность просто разлита в воздухе. Отношение совершенно дружеское. Там намешаны все расы: метисы, мулаты, черные, желтые, белые – кто угодно, ко всем адекватное отношение. Понятно, что коренной мексиканец как-то выше котируется. Индейцы – там же не только майя, там же племен куча и с разными языками», - рассказывает Удовик.

Он считает, что нам нужно взять пример с отношения мексиканцев к языковому вопросу.

«Нужно ввести национальные языки греческий (коренных народов) венгерский, польский, армянский, русский – все, что тут были. И тогда снимется вообще вопрос всех языков, потому что понятно, что это все - надуманные проблемы», - заявил журналист.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Кенигштейн заявил, что наркокартели в Мексике занимаются строительством церквей, больниц и школ.

Ранее Енин заявил, что Украина определила первоочередные направления сотрудничества с Индией.