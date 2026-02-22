Варто ознайомитись з графіками відключення світла у Кіровоградській області, що будуть введені на тиждень з 23 лютого по 1 березня.

У Кіровоградській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня заплановані відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

За словами енергетиків, роботи будуть масштабними, тому у деяких районах області можливі тимчасові перебої з електропостачанням. Мешканцям радять завчасно ознайомитися з графіками відключень на тиждень з 23 лютого по 1 березня та врахувати цю інформацію при плануванні щоденних справ, щоб уникнути незручностей.

23.02.2026 з 9 до 17 години через плановий ремонт електрики не буде в населеному пункті Ганнинське за адресами:

40 Років Перемоги, 16, 33, 35

Вишнева, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15

Миру, 3, 5, 7, 9

Садова, 9-10, 10А, 12-13, 15, 17а, 19

Сонячна, 1, 3

24.02.2026 з 9 до 17 години додаткові графіки охоплять населений пункт Могутнє. Через це знеструмлять будинки за наступними адресами:

Миру, 1-4, 7-8, 10-16, 18-46, 48, 50-56, 58-59, 61-62, 64-68, 70-72, 72А, 73-85, 87-89, 91-94, 96-97, 100-105, 105А, 107-108, 108А, 109, 111-115, 115А, 116, 118-120, 122-123, 125-129, 131, 133-134, 137-138, 140-142, 144-149, 151, 153, 155-182, 184-185

Набережна, 1-5, 8, 10, 12, 18-20, 23-24, 28-29, 37, 39-40, 40А, 42-43, 46а, 49, 51, 54

Садова, 1-14, 16-25, 25А, 26-27

Степова, 1, 7-10, 12-19, 21-22, 24, 27-30, 32-34, 38, 40, 42, 50

Шкільна, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

25.02.2026 року з 9 до 16 години будуть проводити плановий ремонт в населеному пункті Бережинка. Знеструмлення будуть за адресами:

Будівельна, 1-2, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6-8, 10-11, 13, 13б, 17

Вишнева, 1-5, 7, 9-12, 14-16, 16А, 17-18, 21, 28, 41

Затишна, 6, 8, 12А

Квіткова, 17

Лісова, 1, 3, 5

26.02.2026 року з 9 до 17 години триватимуть знеструмлення в селі Попівка, проте обмежать лише будинки, що знаходяться на вулицях:

Володимира Мельніченка, 1-9, 11-25, 27-28, 30, 32

Зарічна, 1, 3, 5, 7, 12, 14Б, 16, 22, 27-30, 34, 36, 38, 40, 42, 48

Миру, 1-6, 7а, 8-9, 9а, 14-15, 17

Хутірська, 3-9, 9а, 10

Ярова, 1-5, 7, 9-10, 17

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

