Казахстанський публіцист і громадський активіст Арман Шараєв розповів, що кремль зараз активно бореться за російську мову та церкву в Казахстані, це гібридна війна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«російська мова є найголовнішим елементом гібридної війни, яку веде росія. Саме через цю мову віщають усі пропагандони. На жаль, у нас у Казахстані вільний доступ до всіх цих каналів, і дуже багато людей, наслухавшись Соловйова та інших, звичайно ж, сприймають інформацію через це криве дзеркало. Насправді ми не маємо жодних обмежень, працюють ФСБбшні організації «Спутник», «Русский дом» тощо», – зазначає Арман Шараєв.

Як він розповідає, більшість казахів, які виросли в північних і східних регіонах, де живе переважно російськомовне населення, не знали казахської мови, за радянських часів в Алматі було лише 2 казахські школи, але після здобуття незалежності багато що змінилося, у трьох областях навіть не залишилося жодної російської школи, бо немає дітей, які би там вчились.

Проте, констатує гість програми, після школи всі здають єдине національне тестування, де російська мова є обов'язковою. Тобто, пояснює він, кремль вів і вестиме цю боротьбу, щоб російська мова в Казахстані залишалася, вони навіть штучно це роблять, будуючи російські школи за рахунок свого бюджету, особливо у південних областях, де російську мову забувають.

«Насадження йде. Гібридна війна у нас у Казахстані крокує щосили. У тій же Астані сьогодні величезний квартал вибудовується, де буде найбільша в Середній Азії російська православна церква, школа, всілякі житлові будинки тощо. Тобто філія ФСБ у серці Астани», – стверджує Арман Шараєв.

